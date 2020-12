Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, ha parlato a pochi minuti dal fischio di inizio di Milan-Parma: "Ho riposato in Europa League, ne avevamo bisogno perché giochiamo ogni 2-3 giorni e non è facile farlo con lo stesso ritmo. Ora siamo al massimo e vogliamo vincere. Speriamo che sia Simon che Ibrahimovic tornino presto. Zlatan manca tanto davanti ma stiamo facendo ugualmente bene anche senza di lui. Senza Ibra ora tocca a me, Romagnoli e Gigio cercare di trascinare la squadra. Sappiamo che le squadre dietro di noi non vanno sottovalutate. Anche oggi vogliamo vincere e dobbiamo cercare di pensare solo a noi. Le altre squadre ci guardano ma noi dobbiamo rimanere concentrati".