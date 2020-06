Il centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu ha parlato a Sportmediaset a due giorni dalla partita con la Roma: "Siamo una squadra giovane, solo Ibra ha tanta esperienza, ma in questa squadra c’è tanta qualità, ci ho sempre creduto. Il nostro obiettivo è certamente arrivare in Europa League, guardiamo partita dopo partita. Bisogna restare forti nella testa, è difficile giocare con questo caldo, questo è uno dei pochi problemi, perché giocare con questo tempo non è facile".