Se per quanto concerne il reparto difensivo sono arrivate pessime notizie sul fronte Kjaer, buone invece per quanto riguarda Hakan Calhanoglu. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il numero 10 rossonero ha smaltito l’infortunio all’ileopsoas destro rimediato dopo la semifinale di Coppa Italia con la Juventus.



OGGI ALLENAMENTO IN GRUPPO- Calhanoglu ha preso parte alla seduta di allenamento mattutina e sta svolgendo il lavoro previsto con il resto del gruppo. Aumentano le chances di vederlo in campo già sabato sera nella delicata trasferta di Firenze contro la compagine allenata da Beppe Iachini. Hakan stringe i denti e vuole guidare la rincorsa europea del Milan.