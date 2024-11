Milan, Camarda apre il tris dell'Italia Under 19 alla Bosnia

nella seconda giornata del Gruppo 8 per la prima fase delle qualificazioni europee. Gli Azzurrini bissano il 3-0 dell'esordio contro il Montenegro, sempre allo Stadio Municipale di Archanes.tra l'11' e il 26'.Il tecnico Alberto Bollini analizza così la vittoria: "Dobbiamo fare un grande applauso ai ragazzi. Non era facile approcciarsi a un avversario come la Bosnia ed Erzegovina, togliendogli tutti i punti di forza, sia dal punto di vista tecnico-tattico sia temperamentale. Non è un caso se siamo passati subito in vantaggio e, poco dopo, abbiamo segnato altri due gol. Nel secondo tempo, avremmo potuto anche aumentare il vantaggio, perché abbiamo avuto tantissime occasioni. Ci prepareremo al meglio alla prossima gara decisiva, siamo una squadra in crescita che, partita dopo partita, sta diventando un gruppo".

L'Italia tornerà in campo martedì 19 novembre (calcio d'inizio alle ore 13.30) allo Stadio 'Theodoros Vardinogiannis' di Heraklion contro i padroni di casa della Grecia, che hanno perso per 3-0 contro il Montenegro nell'altra partita del Gruppo 8.Marcatori: 4'pt Camarda (I), 11'pt e 26'pt Mannini (I).ITALIA (4-3-3) : Martinelli; Magni (dal 43'st De Pieri), Leoni, Natali, Cocchi; Mannini © (dal 43'st Liberali), Sala, Riccio; Fini (dal 24'st Fortini), Camarda (dal 20'st Sia), Ekhator (dal 43'st Mendicino). A disp.: Marin (P), Plaia, Romano, Pagnucco. All.: Alberto Bollini.

BOSNIA ED ERZEGOVINA (3-4-1-2) : Mehić; Muharemović, Karačić, Taraba; Garčević (dal 15'st Marčetić), Gojak, Beganović © (dal 21'st Ibrišimović), Šabić (dal 1'st Terzić); Đajić (dal 1'st Tiro); Markočević, Alajbegović. A disp.: Omerinović (P), Redžić, Lemable, Rizvić, Pajic. All.: Dubravko Orlović.Arbitro: Joni Hyytiä (FIN). Assistenti: Samu Koskinen (FIN) e Michail Papadakis (GRE). Quarto ufficiale: Petros Tsagkarakis (GRE).Ammoniti: Gojak (BE) e Markočević (BE).Recupero: 0'pt, 3'st.UEFA Under-19 Championship - Fase di qualificazione

Gruppo 8: Bosnia ed Erzegovina, Grecia*, ITALIA e Montenegro*Paese ospitantePrima giornata (13 novembre)Bosnia ed Erzegovina-Grecia 2-5Seconda giornata (16 novembre)Grecia-Montenegro 0-3: ITALIA 6, Montenegro e Grecia 3, Bosnia ed Erzegovina 0.Terza giornata (19 novembre)Ore 13.30:, Stadio 'Theodoros Vardinogiannis' di HeraklionOre 13.30: Montenegro-Bosnia ed Erzegovina, Stadio Municipale di ArchanesLe prime due classificate di ciascuno dei 13 gironi, insieme alla migliore terza, raggiungeranno il Portogallo alla fase élite, che si disputerà in primavera. Le sette vincitrici dei gironi della fase élite si uniranno alla Romania, paese ospitante, per la fase finale dell'Europeo, in programma dal 13 al 26 giugno 2025.