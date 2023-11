Scocca l'ora di Francesco Camarda. In piena emergenza offensiva, Pioli va verso la convocazione del quindicenne che, qualora scendesse in campo con la Fiorentina, riscriverebbe tutti i record del Milan e della Serie A. Bomber e predestinato, il classe 2008 si sta affermando quest'anno con la Primavera da sotto età, con 7 gol e 2 assist in 13 gare. A 15 anni, 8 mesi e 23 giorni, Francesco Camarda potrebbe sfilare a Wisdom Amey il record come più giovane esordiente in Serie A. Vediamo di seguito tutti i giovani prodigio in classifica.