Milan, Camarda: "E' il giorno più bello della mia vita. La rete annullata? Il VAR mi ha fatto uno scherzo..."

AFP via Getty Images

, dopo essere diventato il più giovane italiano a esordire in Champions League, ha parlato a Sky Sport: "E mi spinge a dare di più per migliorarmi e far sì che accadano più spesso notti come questa".RETE ANNULLATA - "È stata l'emozione più bella della mia vita, poi il VAR mi ha fatto uno scherzo. Sono tanto deluso, ma sono cose che succedono, soprattutto nel calcio di adesso. Voglio fare di più".GIORNO PIU' BELLO DELLA TUA VITA? - "Sì, assolutamente. Non trovo le parole per raccontarlo".

"Sono le notti che sogni fin da bambino quindi è normale che titolare, 70 minuti, 15, 5, dai la vita. Per Milan Futuro, Youth League quel che viene prendo".QUANDO HAI CAPITO DI POTERCELA FARE - "Domanda difficile. Non lo so, sogni sempre una notte del genere. Lo immagini dentro la testa, al parchetto. È successo veramente e quel che succede, succede".