Milan-Camarda, non solo l'Inter: retroscena con la Juventus

Un’intricata situazione. Francesco Camarda festeggia il suo sedicesimo compleanno domani e potrà firmare il suo primo contratto da professionista. Il tempismo non è dei più favorevoli per il club di Via Aldo Rossi, che vorrebbe posticipare la firma all'estate, in maniera tale da estendere la durata massima dell'accordo (3 anni per i minorenni) dal 2026 al 2027, arrivando così a tre stagioni intere. Quanto ai dettagli del contratto, rimane ancora qualcosa da sistemare con l'entourage del giocatore, ma il Milan è fiducioso di poter arrivare senza grosse difficoltà alla fumata bianca. Oltre al possibile interessamento di altre società italiane (come Inter e Roma), va citato un retroscena.



In passato, Camarda è stato molto vicino alla Juventus. Come riporta Sky Sport, infatti, a 14 anni Francesco Camarda firmò il vincolo con il Milan, un accordo per accompagnarlo dai 14 ai 16 anni. In quel periodo fu la Juventus a provare a strapparlo ai rossoneri: al classe 2008 e alla sua famiglia fu presentato un progetto di crescita preciso. La trattativa c’era, ma alla fine Camarda optò per il Milan, squadra che tifa sin da bambino. Ma la Vecchia Signora rimane vigile sulla situazione.