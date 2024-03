Milan, Camarda può andare in Premier League? Ecco cosa dice il regolamento

. Il classe 2008 rossonero ha compiuto ieri 16 anni e può finalmente firmare un contratto da professionista con il Milan.Il ragazzo vuole il Milan e il Milan vuole il primo contratto da professionista per Camarda. Magari da luglio, così da avere la nuova scadenza nel 2027 al posto del 2026. Abbiamo già spiegato cosa può succedere in caso di insidia italiana o estera ( QUI TUTTE LE INFO ), maDopo la Brexit, infatti, è cambiato tutto:Per Camarda, se una squadra in Premier League dovesse offrirgli un contratto, potrebbe trasferirsi solo nel 2026. Questa la situazione in caso di un trasferimento in Inghilterra che, al momento, come riporta La Gazzetta dello Sport,. Qualsiasi club inglese volesse acquistarlo, dovrebbero prima tesserarlo e poi lasciarlo in Italia fino alla maggiore età, in quanto minorenne extracomunitario.Il motivo è presto detto: l’articolo 19 del FIFA Regulations on Status and Transfer of Players attribuisce cinque eccezioni al trasferimento di un minorenne all’estero:i genitori del calciatore si trasferiscono per una motivazione non legata al calcio.il trasferimento avviene all’interno dell’Unione Europea e il giocatore ha più di 16 anni.il giocatore vive a non più di 50 chilometri dal confine e il club si trova a non oltre 50 chilometri dal confine.il calciatore ha lasciato il suo paese per motivi umanitari o si trasferisce per seguire un programma di scambio studentesco.in ultimo, c’è un’eccezione denominata Regola dei 5 anni, per la cui applicazione il calciatore minorenne straniero deve aver vissuto ininterrottamente per almeno cinque anni nel Paese nel quale intende essere tesserato.