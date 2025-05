Qualche assenza in attacco, una sfida che può essere ancora fondamentale nella corsa a un piazzamento europeo e una possibilità di far rifiatare qualche elemento importante della rosa in vista della partita che determinerà il futuro e una buona fetta della prossima stagione.e la facoltà di poter evitare i turni preliminari dell’edizione 2025/26 della Coppa Italia, non cominciando così ufficialmente la propria annata già dai primi di agosto. E con questa situazione, c’è un interrogativo che vogliamo porvi:

Partiamo da un assunto: il Milan ha qualche leggera defezione in attacco. Come comunicato durante la conferenza stampa odierna,in terra ligure. L'attaccante inglese ha rimediato un affaticamento al retto femorale della coscia destra e sarà rivalutato nelle prossime 24 ore, per capire esattamente quali siano le sue condizioni per questo rush finale di stagione. Ma l’ex Roma non è l’unico da monitorare:, proprio a causa del doppio impegno con il Bologna fra campionato e coppa. Il centravanti serbo è il più congeniale per la filosofia di gioco di Conceicao e con ogni probabilità fungerà da 9 allo stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia.(e che è appena tornato a segnare a Venezia),

Tecnicamente,, formazione Under 23 rossonera che sarà impegnata fra il 10 e il 17 maggio con l’andata e il ritorno dei playout di Serie C contro la SPAL. Sfide decisive che possono sancire o la permanenza in categoria o un’amara retrocessione in Serie D al primo anno dall’avvio del progetto Seconda Squadra, Tuttavia,

ai playout per il seguente regolamento: ", ovvero le 12 presenze qualora il calciatore sia stato tesserato dalla Società di Serie A solo a partire dal 1° gennaio 2025. In deroga a quanto previsto nel capoverso precedente, potranno essere sempre utilizzati nelle eventuali gare di Play-Off o Play-Out quei calciatori che non abbiano raggiunto le predette presenze minime negli elenchi di gara della Seconda squadra, a condizione che gli stessi non abbiano disputato alcuna gara nel Campionato di Serie A nel corso della stagione sportiva".

: il baby gioiello della cantera rossonera ha saltato la metà delle sfide del terzo campionato italiano, essendo spesso aggregato in Prima Squadra, specialmente con Paulo Fonseca come tecnico del Milan. Andando a guardare un attimo le statistiche,. Lo spazio – poi - si è ridotto con Conceicao, specialmente quando è stato evidente come il suo apporto fosse fondamentale per la possibile salvezza dell’Under 23. Obiettivo comunque non raggiunto, viste le poche giornate a disposizione del classe 2008 – dalla 28a alla 38a – in cui, in ogni caso, ha dato il suo contributo con 4 reti siglate.

, permettendogli di effettuare un ulteriore step nel suo percorso di crescita? In questa stagione,, debuttando anche da titolare a Cagliari grazie a Fonseca e assaporando anche la gioia di un goal storico in Champions League nella sfida al Bruges. Tuttavia,– match con il Torino – e da allora è stato chiamato nella lista dei convocati da Conceicao in altre tre occasioni (Bologna, Lazio e Udinese). Ora, però, può essere il momento giusto per guadagnare minuti nel ‘calcio dei grandi’: le pressioni sul Milan si sono drasticamente abbassate, il morale della squadra è sicuramente migliorato dopo le ultime uscite (in particolar modo, il derby vinto per 3-0 e l’accesso in finale di Coppa Italia).per dare un senso a un finale di annata che può cambiare le sorti del futuro del club e dello stesso classe 2008. D’altronde, se non si concede un’occasione adesso a Camarda, quando si potrà ripetere?

