Milan, Camarda titolare contro il Monza: le scelte su Reijnders e Leao

Sergio Conceiçao, espulso all'Olimpico contro la Roma nel finale, sarà costretto a guardare dalla tribuna l'ultima recita della sua squadra contro il Monza. Con un Milan che non ha più nulla da chiedere al campionato, è sicuramente facile prevedere alcune rotazioni. Non ci sarà Santiago Gimenez perché squalificato dopo la gomitata a Gianluca Mancini, al suo posto il tecnico portoghese studia la più grande novità:ontro il Monza l'olandese sarà titolare in una gara che i tifosi si augurano non sia l'ultima a San Siro. Al suo fianco ci sarà Ruben Loftus-Cheek mentre sulle corsie laterali spazio ai giovani Alex Jimenez e Davide Bartesaghi, fresco di rinnovo il contratto fino al 2030. In difesa spazio a Malick Thiaw, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic davanti a Marco Sportiello con Mike Maignan.

Seconda esclusione consecutiva per Rafael Leao:. Sul versante opposto Christian Pulisic cercherà di migliorare il suo bottino attuale fatto di 11 gol e 9 assist in 33 presenze in campionato. Ma i riflettori saranno tutti puntati su Francesco Camarda, alla sua seconda da titolare dopo Cagliari, esattamente un girone fa.