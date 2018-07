Alen Halilovic si appresta a diventare il terzo acquisto per il Milan dopo Reina e Strinic. I contatti tra Fali Ramadani, agente del classe 1996, e l'Amburgo proseguono senza sosta. L'obiettivo è quello di limare gli ultimi dettagli per consentire al Milan di garantirsi le prestazioni di questo talento in cerca di rilancio.



NUOVA FORMULA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Milan è deciso a garantire il 20% sulla futura rivendita al club tedesco. Una nuova formula studiata per permettere al giocatore di liberarsi a zero nonostante un contratto in essere con l'Amburgo in scadenza nel 2020. Per Halilovic è pronto un triennale a 1,5 milioni di euro a stagione.



PUO' PARTIRE SUBITO IN PRESTITO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il giocatore verrà valutato in ritiro da Gattuso ma potrebbe essere prestato a qualche società amica, anche per maturare esperienza nel campionato italiano, con la possibilità di generare in futuro una plusvalenza, essendo un'operazione a zero.