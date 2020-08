Luka Jovic e il Milan si sono sfiorati spesso negli ultimi mesi. Nel mercato di gennaio Boban e Maldini lo avevano richiesto in prestito al Real Madrid ma trovarono la porta chiusa a doppia mandata. Il club rossonero non ha mai smesso di pensare all'attaccante serbo, tanto che nei giorni scorsi è andato in scena un summit tra il suo agente Fali Ramadani e i dirigenti del club di via Aldo Rossi.







CAMBIA LA STRATEGIA - La pista che portava a Jovic si è decisamente raffreddata appena è arrivata l'apertura di Elliott al rinnovo per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese andrà a percepire uno stipendio molto importante (si parla di 7 milioni di euro) e vuole garanzie sulla centralità nel Milan della prossima stagione. Nel nostro focus video tutti i dettagli che hanno portato a questo cambio di strategia