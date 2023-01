Cinque portieri a disposizione. Stefano Pioli, causa infortuni, deve fare la conta in molti ruoli, non in porta, dove ha l'imbarazzo della scelta. Devis Vasquez, numero uno classe 1998 arrivato dai paraguaiani del Guaranì,arricchendo un reparto che al momento può contare su Maignan, Tatarusanu, Mirante e Jungdal, in questo ordine gerarchico. L'arrivo del colombiano è una sorpresa, ma evidentemente nasconde un piano preciso:I conti sono presto fatti. Jungdal è destinato a partire in prestito (già questo mese), lo stesso Vasquez è tutto da scoprire e valutare, mentre sul fronteA proposito degli ultimi due,, in calendario il prossimo 14 febbraio. Nell'ultimo test amichevole contro il Psv, è stato schierato dal 1' Mirante (che non gioca una partita ufficiale dal 6 maggio 2021, Roma-Manchester United 3-2), a Salerno potrebbe toccare ancora a Tatarusanu.Nessuno dei due ha dato ampie garanzie, anche per questo motivo Massara e Maldini, potrebbero decidere di regalare a Pioli un nuovo portiere, prima della fine del mercato.Per liberarlo subito l'Atalanta chiede 4-5 milioni di euro, una cifra al momento considerata eccessiva, ma se slitterà il rientro di Maignan il Milan potrebbe decidere di fare uno sforzo.