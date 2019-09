Arrivato la scorsa estate dopo un lungo corteggiamento e la fine del rapporto con la Lazio, Luan Capanni ha espresso tutta la sua gioia per il suo primo gol con la primavera rossonera a Milantv: “Sono molto contento perché volevo segnare, erano quattro partite che non andava bene. Per un attaccante centrale, il gol deve arrivare sempre, in ogni match, per questo sono contento di aver segnato un bel gol. Ringrazio i miei compagni che mi aiutano e tutti quelli che hanno fiducia in me. Sono felice. La mia rete? Ho visto il portiere fuori e in quel momento era il tiro migliore da fare. I ragazzi sono tutti bravi, mi hanno aiutato ogni giorno per segnare questo gol, dicendomi che sarebbe arrivato. Sono contento di questo. Sono un giocatore che può giocare in tanti ruoli e in questo modo posso aiutare tanto il mister, ma credo che quando sono vicino alla porta sono più pericoloso e posso aiutare di più la squadra. Stiamo bene e piano piano si arriva lontano. Continuiamo così e andiamo a vincere questo campionato”.