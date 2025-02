Milan, Capello contro Leao: "Non sa quello che deve fare, è tutto fantasia"

GETTY

L'ex allenatore tra le altre del Milan,ha parlato negli studi di Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della gara di ritorno di Champions con ile ha remato contro le parole disu Leao, che ieri aveva parlato così del portoghese in conferenza stampa:"È bello, tutti parlano di Leao, tutti chiedono di dirgli come giocare. Per noi è tra i più forti al mondo: come glielo spieghi come deve giocare? Lo sai lui, per questo è tra i più forti al mondo. Poi puoi indirizzarlo tatticamente, ma come deve giocare non glielo spieghi. È lui che ti spiega come deve giocare. È un motivo se lui è al Milan ed è uno dei più forti al mondo. Mi hanno chiesto una cosa su Leao nell'ultima partita, ma tranquilli, sa lui cosa fare con la palla o meno".

Questo il punto di vista dell'ex allenatore del Milan: ". Ogni tanto ritorna in zona, per il resto va a cercare posizioni strane. Quando va a giocare nel mezzo non ha quella visione di gioco così rapida come ce l’ha quando gioca sull’esterno",