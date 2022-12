Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato degli affari di casa Milan in un'intervista concessa a MilanNews.it, soffermandosi sul momento di Charles De Ketelaere: "De Ketelaere è spaesato. Vorrebbe fare tanto, ma lo fa ad un ritmo basso. Quando uno è spaesato non riesce ad esprimersi come vorrebbe. Quando vedi che un giocatore fa una cosa fatta bene lo aiuti a fare ancora meglio, devi spronarlo e dire: 'Questo è il punto di partenza, puoi dare molto di più'. A livello psicologico è importante, non tecnico o tattico. Secondo me se non sei a posto psicologicamente non riesci ad esprimerti perché hai la paura, il timore e sei con il freno a mano tirato".