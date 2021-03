Fabio Capello, ex allenatore del Milan, parla a PianetaMilan.it: "Paolo Maldini e Frederic Massara sanno di calcio. Sono competenti, hanno visto le qualità di questo giocatore e sicuramente lo conoscevano da tempo. Hanno fatto un grande acquisto, perché la velocità di Tomori è una delle cose più importanti che ci siano per un difensore, oltre ovviamente a saper marcare. La velocità aiuta molto. Donnarumma? Spero che rimanga al Milan. Spero si accontenti in periodo di pandemia su quanto gli è stato offerto ultimamente e che possa appunto rimanere in rossonero".