Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al Milan manca leadership ed è per questo che si accelererà il capitolo Zlatan Ibrahimovic. Secondo le indiscrezioni, Cardinale sarà a Milano nelle prossime ore non solo per la Champions ma anche per chiudere la trattativa che può far rientrare lo svedese in società. Tutto è, però, nelle mani dell'ex centravanti.