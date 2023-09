Una presenza sempre più costante quella di Gerry Cardinale al seguito del suo Milan. Il patron rossonero è sempre più coinvolto in prima persona nella gestione del club al quale vuole mostrare una forte vicinanza. Specialmente dopo una sconfitta così pesante come quella rimediata nell’ultimo derby contro l’Inter.



PRIMA IN CHAMPIONS - Cardinale sarà domani a San Siro per la prima uscita in Champions League del Milan contro il Newcastle. Il proprietario del Milan vuole lanciare anche un messaggio simbolico evidente: tutte le componenti sono coese per cercare di eguagliare il percorso fatto nella scorsa stagione quando Leão e compagni fermarono la loro corsa solo in semifinale proprio contro l’Inter.