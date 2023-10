Come riporta La Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale, proprietario del Milan, non è a Parigi perché in queste ore è a Riad. Il numero uno di Redbird è assente per un viaggio d’affari che oggi l’ha visto partecipare alla settima edizione di “Future Investment Initiative”. Cardinale, comunque, non ha fatto mancare la sua vicinanza alla squadra, avendo inviato un messaggio a Pioli e ai giocatori in vista del match di stasera contro il PSG.