Gerry Cardinale ha lasciato gli Stati Uniti per l'Europa, dove si sta godendo le vacanze a bordo di uno yacht di fronte alle spiagge di Saint-Tropez in Francia nella Costa Azzurra. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il nuovo proprietario del Milan è atteso in Italia per il derby del 3 settembre a San Siro contro l'Inter.



Tra fine agosto e inizio settembre Cardinale potrebbe ripresentarsi a Milano, anche perché il momento del closing si avvicina sempre di più: dopo le firme di inizio giugno scorso, sarà il vero e proprio passaggio delle azioni rossonere da Elliott all'altro fondo americano RedBird.