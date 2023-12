Gerry Cardinale cerca nuovi investitori per il Milan nel mondo arabo. L'azienda statunitense Kaiser Permanente si è tirata indietro, così il fondatore di RedBird Capital Partners guarda altrove. Come si legge su Il Sole 24 Ore, in un recente viaggio in diversi Paesi nel Golfo Persico il proprietario del club rossonero ha presentato l'opportunità di un investimento a diversi fondi sovrani (da Pif a Investcorp).



ELLIOTT - L'obiettivo di Cardinale sarebbe quello di rimborsare in modo anticipato (rispetto alla scadenza prevista fra due anni) Elliott, che al momento del passaggio di proprietà del Milan aveva prestato a RedBird oltre 600 milioni di euro. Risparmiando così circa 50 milioni di euro all'anno in interessi.