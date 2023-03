Come era successo a fine febbraio, quando alla toccata e fuga a Palazzo Marino aveva fatto seguito una visita in Regione per un colloquio con il presidente Attilio Fontana, anche oggi il numero uno di RedBird Gerry Cardinale e l'ad del Milan Giorgio Furlani si sono presentati in piazza Città di Lombardia dopo il colloquio con il sindaco Sala avvenuto stamani.



AVANTI CON LA MAURA - Il progetto per il nuovo impianto rossonero nella zona di La Maura è in piedi e pronto ad essere vagliato, ma Cardinale ha due settimane per presentarlo: l'incontro di oggi con Fontana, grande tifoso rossonero, potrebbe portare a sviluppi importanti su questo fronte prioritario per la proprietà del Milan.



LE PAROLE DI SALA - "Il Milan ha confermato la volontà di procedere nella zona di La Maura. Abbiamo una discussione aperta e formale sullo stadio vicino San Siro, ma è chiaro che se non intendono farlo devono farmelo sapere. Devono presentarlo entro due settimane. È una prassi formale per avviare il procedimento. È importante, però, che il processo amministrativo avviato sullo stadio vicino San Siro trovi una definizione. Quando parlo delle condizioni relative al progetto ci sono vari temi e l'ho spiegato alle squadre. Non posso avviare discussioni con il Parco Sud con un interesse informale, mi serve un progetto. Lì c'è un'area verde di spessore, quanto ne rimarrà? Ho appunto bisogno di un progetto per avviare verifiche con la politica e poi con le milanesi. Inter? Con loro non ho parlato. Al momento non manifestano altre opzioni"..