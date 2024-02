Milan: Cardinale e il nuovo ruolo di Scaroni

Secondo quanto scrive il Financial Times Gerry Cardinale ha recentemente assunto Paolo Scaroni in RedBird come responsabile del business internazionale. Scaroni non lascerà il suo ruolo di presidente del Milan, per il quale si occupa soprattutto dell'argomento stadio. Prima della sfida contro il Monza ha dichiarato: "San Siro con ipotesi ristrutturazione o San Donato? Noi stiamo andando dritti sull’ipotesi San Donato. Tutto il resto è un’eccezione. Abbiamo appena speso 40 milioni di terreni a San Donato, questo mi pare che sia la miglior prova che vogliamo andare avanti su San Donato. Se ci arriva una nuova proposta la prendiamo in considerazione. La lettera di Webuild riguardo alla possibilità di ristrutturazione del Meazza non mi sembra una risposta al mio quesito, mi sembra più un 'fateci studiare, magari forse ve la daremo' ecco".