Ilbarcolla e la società si fa sentire. Prima della sfida, poi persa, con, a metterci la faccia era stato il capo dell'area sportiva Geoffrey. Prima di quella colè invece atteso l'arrivo di Gerry. Nessuna visita d'urgenza: il presidente rossonero aveva già in programma di dar manforte ai suoi in vista della decisiva sfida di. Certo è che non si aspettava di trovare la sua creatura, reduce da un pareggio e tre sconfitte nelle ultime quattro partite tra campionato e coppa. I fischi di San Siro sono arrivati anche negli States e ora, tutti insieme, i vertici societari e tecnici dei rossoneri devono trovare la strada per laTre i compiti principali nella sua agenda.- Anzitutto, il numero uno del Milan arriverà in città per testimoniare la suaalla squadra nel momento più complicato della stagione. Serviranno anche le sue parole per spronare i rossoneri ma sono da escludere. Secondo quanto appreso da calciomercato.com,anche se è atteso un cambio di marcia repentino.- Cardinale sarà presente a San Siro per la sfida fondamentale di Champions League contro il. Una serata di gala da non sbagliare, come all'andata quando i rossoneri sono stati travolti dae compagni. Il girone della morte, com'è stato ribattezzato, è in salita ma una sterzata contro i campioni di Francia potrebbe riaprire la questione. Cardinale ci sarà per gli eventi istituzionali ma anche per ribadire l'importanza del match e il dna europeo del club.- Campo sì, ma anche scrivanie... Il manager americano potrebbe approfittare della visita milanese anche per incontrare Zlatan. Con lo svedese sono in corso già da tempoper convincerlo ad accettare la proposta di entrare in dirigenza. La palla è nel campo dell'ex attaccante: starà a lui decidere se dire di sì all'americano.C'è da aspettarsi un nuovo confronto tra i due nelle prossime, fondamentali, ore del Milan.