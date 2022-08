. Il futuro proprietario del club rossonero sta trascorrendo infatti un periodo di vacanza in Costa Azzurra, come testimonia la foto che lo immortala, imprenditore italiano, presidente e comproprietario del Miami FC. Cardinale, che non si è più rivisto a Milano dal giorno del signing,Per quanto riguarda lo stadio, il banker che guida RedBird Capital,Potrebbe essere una bella e importante occasione, oltre che per parlare ai tifosi e per comunicare, finalmente, i propri piani e la propria strategia per il Milan, anche per festeggiare la firma con la quale diventerà ufficialmente il nuovo azionista di maggioranza rossonero.