Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, nuovo round di discussioni. Il possibile ritorno dello svedese al Milan, questa volta in una nuova veste da dirigente, tiene banco alla vigilia della sfida di Champions League con il Paris Saint-Germain e la questione si riaccende: in mattinata, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è andato in scena un nuovo confronto tra il numero uno di RedBird, atteso domani a San Siro per assistere alla partita contro il PSG, e l'ex attaccante svedese.



NODO POTERI - Un incontro che era in programma, come anticipato sul nostro sito, e che non risulta ancora risolutivo, anche perché non mancano nodi da risolvere nella vicenda. Uno su tutti, la questione poteri e ruolo. Ibra vuole capire quali siano i margini di operatività che il Milan vuole riservargli, non intende accettare un ruolo d'immagine o di semplice sostegno per la squadra di Pioli. Da parte sua, la società di via Aldo Rossi ritiene di avere una struttura che funziona e in questo contesto considera lo svedese come una potenziale aggiunta, ma non come una figura indispensabile nell'assetto dello staff tecnico. I discorsi però proseguono: Cardinale vuole riportare Ibrahimovic al Milan, i dialoghi proseguono.