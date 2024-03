Milan, Cardinale insoddisfatto: palla a Ibrahimovic, la scelta su Pioli e Conte

Filtra insoddisfazione da parte di Gerry Cardinale. Il patron del Milan, intervistato ieri durante l’evento organizzato da Financial Times, è stato molto chiaro nelle sue dichiarazioni dove analizzava l’andamento della stagione rossonera sino a ora: "Cambiamento non è una brutta parola. Sto facendo affidamento su Zlatan per i suoi consigli e la sua prospettiva. Tutto intorno al Milan ha bisogno di “cambiare”, anche se userei un’altra parola: “evolvere”. Cambiamento è una parola da nero o bianco, come se dovessimo buttare tutto all’aria e ricominciare. Non c’è bisogno. Evolversi è un processo migliore. Guarderemo al personale, abbiamo avuto un sacco di infortuni. Non sono soddisfatto, Zlatan non è soddisfatto, di non essere al primo posto in Serie A".



Trasparenza, cambiamenti e massima fiducia in Zlatan Ibrahimovic, designato come centrale nel futuro del progetto rossonero. D’ora in poi, sarà l’ex centravanti svedese a prendere le decisioni più importanti, anche riguardo la guida sportiva in vista della prossima stagione. La prima scelta riguarderà il nuovo allenatore che, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, può essere Antonio Conte, con Stefano Pioli che, con ogni probabilità, lascerà la panchina rossonera. E' Conte la prima scelta di Ibrahimovic: il dirigente che nelle prossime settimane cercherà di convincerlo a sposare la causa meneghina.