In palio c’è la Supercoppa Italiana contro l’avversaria per eccellenza ovvero i cugini dell’Inter. Un derby tanto atteso dal Milan che domani sera alle ore 20 al King Fahd International Stadium di Riad avrà l’occasione di alzare il primo trofeo stagionale e mettersi alle spalle tutti i dubbi nati nell’ultima settimana caratterizzata dall’eliminazione in coppa Italia e dal brutto pareggio di Lecce.



CARDINALE NON CI SARÀ- A sostenere i campioni d’Italia sugli spalti dello stadio Saudita ci saranno circa 200 tifosi rossoneri ma non Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird seguirà la sua prima finale da proprietario del Milan nel suo ufficio di New York.