Milan, Cardinale rafforza Furlani: sarà lui a scegliere ds e nuovo allenatore. Tutte le opzioni

Dopo l'incontro col patron di RedBird e del club rossonero Gerryche nelle ultime settimane aveva cercato il sorpasso, incontrando a Londra alcuni possibili candidati per il ruolo di direttore sportivo a partire dalla prossima stagione. Dicasi Fabio Paratici e Igli Tare. Una mossa in avanti che a Furlani non era piaciuta, sentendosi scavalcato nella sua figura di plenipotenziario del Milan, con responsabilità anche nell'area sportiva.La trasferta americana sembra invece aver riportato ordine tra le anime in conflitto all'interno della società, ognuna con le sue idee e i suoi favoriti sia come ds sia come allenatore che dal prossimo 1° luglio raccoglierà l'eredità di Sergio Conceiçao.Come riferito in giornata da Il Corriere della Sera, possono tornare in auge alcune idee sulle quali il Milan parte tuttavia in svantaggio, come, che non ha ancora firmato alcun contratto con l'Arsenal ma che è fortemente tentato da un'esperienza di alto livello nel calcio inglese dopo quella all'Atletico Madrid. Resta sullo sfondo anche la candidatura di, che finirà di scontare la squalifica per il caso plusvalenze alla Juventus soltanto il prossimo 20 giugno ma che al contempo non è uno dei nomi caldeggiati da Furlani.Il dirigente rossonero avrà verosimilmente degli incontri nelle settimane a venire e non è da escludere chepossano prendere piede., come avevamo raccontato su calciomercato.com,per il lavoro svolto nelle ultime stagioni.Per il livornese, che si è preso un anno sabbatico dopo la traumatica conclusione della seconda avventura alla guida della Juventus (terminata con la vittoria di una Coppa Italia e un terzo posto in campionato), si tratterebbe di un ritorno in rossonero dopo l'avventura dall'estate 2010 al gennaio 2014. Uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, i primi titoli del suo ricco palmarés, accompagnati da un'esperienza anche internazionale importanti e le doti di normalizzatore ritenute necessarie per riportare serenità all'interno dell'agitato mondo milanista.