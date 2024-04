Milan, Cardinale sarà a San Siro: tutte le missioni in agenda

22 minuti fa



Sono ore caldissime in casa Milan, sia per il derby di domani sera, sia per la questione allenatore visto il sempre più probabile addio di Stefano Pioli al termine di questa stagione. In vista della sfida contro l'Inter (che rischia di essere decisiva per l’assegnazione dello Scudetto della seconda stella per i nerazzurri), nel frattempo, è confermata la presenza a San Siro di Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, il quale vuole essere vicino alla squadra in una gara delicata come quella contro i nerazzurri.



Sul futuro tecnico del Milan non è stata ancora presa una decisione, la quale arriverà soltanto nei prossimi giorni. La scelta sarà collegiale, cioè deve essere un profilo che metta tutti d'accordo. Naturalmente l'ultima parola spetterà a Cardinale.