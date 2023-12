è tornato ancora. Il terzo ritorno dell'ormai ex-centravanti svedese è diventato oggi ufficiale con un comunicato diramato dae ricondiviso dalperché Ibra avrà un ruolo attivo non solo nel club rossoneor, ma anche nel mondo del fondo USA. Dapassando persono stati tanti i commenti ufficiali alla notizia eccoli tutti.'Un vincente per RedBird. Avrà un ruolo attivo nel futuro del Milan'- 'Avere Ibra come consulente è una vittoria. Riportiamo il Milan ai vertici in Europa''Ibra un leader, sarà consigliere'