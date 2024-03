Milan, Cardinale: 'Senza il nuovo stadio difficile competere in Europa. Mercato? Bisogna spendere meglio, non di più'

torna a parlare dei piani di sviluppo per il club rossonero, dalle pagine di Fortune.com.che, come evidenzia il titolo dell’articolo, rimane sospesa tra l’ipotesi San Donato e quella di una permanenza a San Siro a causa degli ostacoli creati dalla("Il Tycoon dello sport americano che vuole costruire lo Yankee Stadium a Milano potrebbe aver trovato la sua nemesi: la burocrazia italiana"). In merito alla nuova casa del Milan, il numero uno del fondo RedBird ha dichiarato: “(nuovo stadio, abbattendo quello vecchio storico, ndr). Il vecchio Yankee Stadium esisteva da sempre. C'era Babe Ruth, Joe DiMaggio, Mickey Mantle e Roger Maris. Era un'icona. Ma si sono resi conto che è arrivato il momento di una nuova versione. Ho sentito dalle esperienze passate di altri che è molto difficile. Tuttavia mi piacciono le nostre possibilità"., nella zona San Francesco: "Volevo essere sicuro di avere un'opzione praticabile e circoscrivibile per lo stadio.". Il Milan non è l’unico club a proprietà statunitense della Serie A e, per esempio, pure per la Roma controllata dalla famiglia Friedkin la costruzione di una nuova casa che generi maggiori introiti è un obiettivo: Sicuramente farò tutto il possibile per sostenerlo, perché lQuesti concetti sono più familiari agli investitori americani e credo che sia questo che li ha attratti dalla Serie A. Si sono resi conto dell'eredità e della storia di alcuni di questi marchi poco gestiti. Si sono resi conto del potenziale di avere tra le mani un grande investimento, semplicemente professionalizzando la proprietà".- Infinecon uno sguardo rivolto anche al calciomercato: "Non si tratta di superare la spesa dell'altro.. PSG e City? Non riuscirai mai a superare quella spesa…".