Gerry Cardinale è atteso a Milano domani. La priorità del numero 1 di RedBird è sempre lo stadio nuovo, ma il blitz offrirà anche l'assist per un aggiornamento sulla salute della squadra insieme ai vertici del club, dall'a.d. Furlani al d.t. Maldini. Secondo la Gazzetta dello Sport, coi quarti di Champions dietro l'angolo e la qualificazione alla prossima edizione da conquistare in campionato, qualunque valutazione su ruoli e gerarchie sarà rinviata alla fine della stagione. Quando anche il futuro di Leao sarà finalmente a fuoco: le parti si aggiorneranno presto per riprendere a trattare sul rinnovo di Rafa, Cardinale supervisionerà anche da New York.