Il proprietario del club rossonero ha dichiarato al Business of Football Summit organizzato dal Financial Times: "Da oltre 20 anni investiamo nello sport e da 5 anni nel calcio europeo.che rappresenta una grande opportunità per portare conoscenze e capitale. Da quando siamo arrivati, ma non possiamo controllare tutto e non si possono comprare i campionati. E' uno sforzo di gruppo, non solo mio e il "noi" conta più dell'"io"., dobbiamo focalizzarci su noi stessi. Credo che pure l'Inter stia valutando quale sarà il suo futuro".competitivo. Io voglio che tutta la Serie A sia competitiva, l'importante è capire come farlo. Sono contrario agli investimenti dei fondi di private equity nella Lega Serie A, non vedo perché ipotecare il futuro".