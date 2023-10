Gerry Cardinale conta di riuscire a convincere Zlatan Ibrahimovic a tornare al Milan in una nuova veste. In caso di sconfitta al Maradona contro il Napoli, il proprietario del club meneghino vuole che il campione svedese torni come suo consulente personale, visionando da vicino il lavoro di Stefano Pioli. Lo riporta Repubblica.