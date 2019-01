Carrasco e un futuro ancora tutto da scrivere. Il nazionale belga vuole fare un passo indietro, rinunciare(almeno in parte) a un lauto ingaggio per tornare in Europa. Secondo diversi media cinesi, Yannick avrebbe chiesto la cessione al suo club di appartenenza, il Dalian Yifang.- Carrasco ha deciso, non ci sono margini per un ripensamento. Dopo la sua richiesta ufficiale,Gli agenti del classe 1993 sono al lavoro per trovare una via di fuga, in contatti con il club cinese vanno avanti da diversi giorni.La proposta è quella di un. Per aggirare lo scoglio ingaggio,Condizioni chiare e precise, ma al momento lontane rispetto alle richieste. In questa partita a scacchi, è stato Carrasco a fare la prima mossa. Vedremo nei prossimi giorni se sarà stata anche decisiva per il club di via Aldo Rossi.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com