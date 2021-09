Il Milan è alle prese col caso Kessié. Il centrocampista ivoriano, in scadenza di contratto a giugno 2022, ha rifiutato anche l'ultima offerta dei rossoneri da 6,5 milioni di euro netti all'anno e chiede un ingaggio da 8 milioni netti più altri 2 milioni di bonus a stagione: la stessa proposta che gli ha fatto il Paris Saint-Germain.



Sulle sue tracce ci sono anche Liverpool e Tottenham. sempre secondo la sempre secondo la Gazzetta dello Sport, invece non si è ancora mossa la Juventus, condizionata dalla contemporanea trattativa per il rinnovo di Dybala.