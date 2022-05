L'udienza di oggi per il caso Rafael Leao è terminata dopo qualche ora in aula: nulla dnui fatto e rinvio della decisione di qualche giorno, con il provvedimento che sarà spedito al diretto interessato.



RINVIO A FINE MESE, NESSUN RISCHIO SPORTIVO - Non è ancora prevista una data, ma si dovrebbe andare a fine maggio-inizio giugno: di fatto è l'ultima udienza per questa causa civile, visto che Leao non rischia niente a livello sportivo, e il giudice si è riservato di esaminare alcune eccezioni fatte dalla difesa per quanto riguarda la situazione dell'attaccante del Milan, a cui l'ex società, lo Sporting Lisbona, contesta il passaggio ai francesi del Lille.