Il Milan prova a compattarsi in vista di un finale di stagione dove ogni dettaglio può fare la differenza. L'eliminazione in Champions League brucia ancora ma Sergio Conceicao guarda avanti, non c'è tempo per leccarsi le ferite. Il tecnico portoghese, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida conto il Torino, si è piazzato davanti alla difesa per respingere ogni attacco esterno. He ha difeso un gruppo che si stretto nelle quattro mura dello spogliatoio per guardarsi negli occhi e dirsi tutto quello che c'era da dire dopo non aver centrato un obiettivo alla portata e che era prioritario.

Sergio Conceicao ha analizzato con chiarezza e lucidità ogni situazione difficile dello spogliatoio fornendo anche la propria visione sul caso Hernandez: "Theo è un patrimonio del club, con lui abbiamo parlato ed è disponibile per domani come gli altri 22. E non mi interessa il suo colore dei capelli, se è bianco, giallo o nero basta che siano professionisti che danno tutto".. Anzi, si schiera compatto a sua difesa per provare a salvaguardare quello che rimane un giocatore troppo importante per il club.

, al di là del forfait di Walker per un problema muscolare, contro il Torino. Nelle riflessioni e confronti delle ultime 48 ore, convinto che questo segnale possa motivarlo ancora di più a rialzarsi prontamente. In questo preciso momento della stagione la situazione contrattuale del francese non rappresenta la priorità, ci sarà tempo e modo di analizzare più serenamente la questione nelle prossime settimane. Ora la testa rivolta solo al campo e una rimonta necessaria per non mancare l'obiettivo minimo della stagione,