Dopo un attivissimo mercato in entrata, il Milan deve iniziare a sfoltire la rosa e, oltre a, il principale indiziato a lasciare Milanello è. Intanto nelle prime uscite precampionato si sta distinguendo ma questa non è una novità. La sua struttura fisica gli consente di entrare subito in forma e con avversari e compagni ancora un po’ appesantiti dai carichi di lavoro, lui brilla sempre nelle prime amichevoli stagionali.. Il programma televisivo El Chiringuito ha parlato di un interessamento di di cui avevamo già parlato in passato ),, tutte squadre di metà classifica (i catalani sono una neopromossa di lusso), con ambizioni europee, l’ideale per Castillejo, in un calcio sicuramente meno chiuso tatticamente e più adatto alle sue giocate a rientrare con il sinistro.: Maldini e Massara non possono permettersi un sovraffollamento sulla trequarti macon le sue giocate. Castillejo invece, in questi anni si è fatto apprezzare per il grande spirito di sacrificio e la voglia di mettersi a disposizione di squadra e allenatore, ma le giocate decisive si contano sulle dita di una mano. Per questo a Milanello vogliono fare un passo oltre. Prima, però, servirà una sua cessione.