Samu Castillejo choc. L'attaccante del Milan, attraverso una storia Instagram, ha denunciato un fatto accadutogli in città: "Ma a Milano tutto a posto? Mi hanno derubato due ragazzi puntandomi la pistola in faccia. Comunque tutto a posto, si sono portati solo l'orologio. Io sto bene, grazie". Un brutto episodio a pochi giorni dal rientro in campo: venerdì i rossoneri saranno di scena allo Stadium contro la Juve.



L'EPISODIO - Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, ​mentre si trovava in macchina, lo spagnolo è stato minacciato con la pistola da due malviventi che gli hanno rubato l'orologio. Il ragazzo, ancora scosso, ora sta bene e si è immediatamente rivolto alle forze di polizia.