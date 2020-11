Intervenuto a Sport Mediaset, Samu Castillejo ha dichiarato: "Al Milan c'è tanta concorrenza e tanti giocatori forti. I numeri e le statistiche parlano da soli, nel 2020 siamo quelli che hanno fatto più punti".



SULLO SCUDETTO - "Non saremo arrabbiati se non vinceremo lo scudetto, ma se non raggiungeremo i nostri obiettivi".



SUL LILLE - "Partita difficile, a San Siro hanno dimostrato di essere una squadra forte. Dobbiamo andare lì con la mentalità di vincere e, soprattutto, di dimostrare di voler vincere l'Europa League".