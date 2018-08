Samu Castillejo, nuovo numero 7 del Milan, parla a Milan Tv: "Mi piace la città e sono contento di essere qua. Il calcio italiano sta crescendo di livello prendendo giocatori forti come Cristiano Ronaldo. La difficoltà con i difensori italiani? So che è complicato, me ne hanno parlato sia Suso che Bonera. Lingua spagnola nello spogliatoio? Sì, siamo in tanti. Maldini leggenda anche in Spagna? Sì, per tutti quelli che seguono il calcio. E' una grande persona. Maglia numero 7? La cosa più importante è giocare e adattarsi alla squadra e alla città. Il numero mi piaceva ed era libero. Ricordi con il Milan? Ho visto Malaga-Milan alla Rosaleda in Champions. Sono stato a San Siro a vedere un Milan-Torino quando ero piccolo e ho un ricordo indimenticabile di quello stadio".