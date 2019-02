Samu Castillejo, esterno offensivo del Milan, parla dopo la vittoria sull'Empoli: "Per il livello di gioco che stiamo dimostrando, abbiamo dominato e meritato i tre punti. Questa è la linea da seguire per andare in Champions League. Pensiero al terzo posto? Abbiamo la Champions in testa, è vero che siamo vicini al terzo posto ma manca moltissimo alla fine della stagione. Noi pensiamo solo a vincere, così andiamo in Champions".