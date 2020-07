Il Milan potrebbe perdere per un lungo periodo Samu Castillejo. L'esterno spagnolo è stato infatti costretto a lasciare il campo di gioco al 16' della sfida contro la Spal per un problema muscolare e come riportato da Sky Sport le condizioni costringeranno il club rossonero a sottoporre l'attaccante a degli esami strumentali per capire l'entità del problema.



Non preoccupa invece la situazione di Theo Hernandez, anche lui uscito acciaccato dalla sfida contro gli emiliani con una forte contusione alla tibia che però non dovrebbe tenerlo lontano dalla prossima sfida contro la Lazio.