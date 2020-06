Autore del primo gol in Lecce-Milan, Samu Castillejo è intervenuto a Sky Sport al termine dell'incontro: "La posizione? Al mister piace parlare, quando chiede una cosa bisogna farla per forza. Mi ha chiesto di stare più aperto e bisogna fare quello che dice. I giocatori come giocano dentro, come Bennacer, Calhanoglu e Bonaventura, sono quelli di qualità a cui piace stare in contatto c on la palla. Obiettivo Europa? Ci alleniamo per quello, è il nostro obiettivo raggiungerla, Champions o Europa League. Siamo un gruppo unito, ci piace lavorare e dobbiamo giocare come oggi. Ibrahimovic? Parla poco delle sue cose, scherza tanto ma non rivela il suo futuro. Resta? Magari, ci dà tanto in campo e fuori. Se resta con noi ancora meglio".