Samu Castillejo, esterno del Milan, ha parlato a Sport Mediaset in vista della sfida contro la Fiorentina di sabato: "Non stiamo attraversando un periodo positivo per quanto riguarda i gol segnati, ma il calcio cambia velocemente e non dà il tempo di pensare alla partita passata. Sabato vogliamo un altro risultato in casa contro una grande squadra, speriamo di fare un passo in avanti per l'obiettivo Champions League".



SUL RUOLO E SUSO - "Ho giocato tre anni a destra, ma va bene anche a sinistra o come seconda punta. L'importante è aiutare la squadra e ottenere il massimo dei risultati, aspetto la mia occasione. Suso mi toglie spazio? No no, lui è un grande giocatore, normale ci sia concorrenza di qualità in una squadra come questa".



SU HIGUAIN - "Il Pipita è uno abituato a fare gol, presto tornerà a segnare. Ci aiuta dentro e fuori dal campo, dobbiamo farlo anche noi come squadra verso di lui".