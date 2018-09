Dopo il match di Reggio Emilia contro il Sassuolo, l'esterno del Milan Samu Castillejo ha parlato in mixed zone: "Sono contento per il risultato, per la vittoria e per i punti che erano importante. Dopo non aver giocato bene le ultime tre partite abbiamo conquistato i tre punti ed era importante. Siamo contenti per la vittoria e sono contento personalmente per la rete e per aver aiutato la squadra. Il ruolo di attaccante? Mi devo abituare, era la prima volta che giocavo da nove, ma io faccio quello che serve alla squadra. Mi trovo bene con i compagni, ci sono molti spagnoli, molti argentini, è stato facile integrarmi. Sono molto contento di essere qui e di poter aiutare la squadra. Il futuro? La prossima partita è importante per l’Europa".