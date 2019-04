Ciak si gira. Le nuove riprese del Milan in vista della prossima stagione prevedono degli interventi sulle corsie laterali. Leonardo e Maldini hanno incontrato, in sede, diversi agenti di recente, tra i quali quello di Emerson Palmieri. L'esterno brasiliano piace ma costa tanto: il Chelsea lo valuta almeno 20 milioni di euro.



CASTING A SINISTRA - Laxalt e Strinic, per ragioni diverse, possono lasciare il Milan a fine stagione. I rossoneri vogliono rifarsi il look e hanno avuto un contatto con gli agenti di Timoty Castagne, terzino mancino classe 1995 in forza all'Atalanta. Piace perchè può essere schierato in entrambe le fasce ma anche come difensore centrale all'occorrenza, ruolo ricoperto diverse volte quando militava nel Genk. A gennaio Percassi ha rifiutato un'offerta dall'estero di 5 milioni per lui, adesso il prezzo è raddoppiato.



SPUNTA FARES - L'ultimo nome iscritto nella lista spesa del club di via Turati è quello di Mohamed Fares. La crescita mostrata in questa stagione con la Spal ha conquistato le grandi: anche Lazio, Atalanta e Napoli lo stanno monitorando in vista della prossima stagione. Il costo del cartellino si aggira sugli 8 milioni di euro, il suo agente Mino Raiola ne ha parlato con Leonardo la scorsa settimana.